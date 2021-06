Cha say xỉn sát hại con gái rồi tự tử

Dân trí Sau khi uống rượu về, Dên mâu thuẫn với gia đình rồi dùng dao đâm con gái 3 tuổi tử vong. Sau khi gây án, Dên tự tử nhưng được cứu sống.

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dên (28 tuổi, ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) về tội "Giết người".

Đối tượng Hồ Văn Dên (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, vào tối 10/6, Hồ Văn Dên sau khi uống rượu về đã xảy ra mâu thuẫn gia đình. Bực tức, Dên dùng dao đâm con gái mình là H.T.A. (3 tuổi) khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Dên dùng dao đâm vào mình tự sát nhưng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Nam Trà My phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam điều tra để làm rõ.

Công Bính