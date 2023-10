Cặp vợ chồng từ TPHCM ra Quảng Ngãi trộm thùng công đức

Chiều 26/10, Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) vừa bắt giữ L.H.H. (47 tuổi, quận Bình Thạnh, TPHCM) cùng vợ N.T.C. (36 tuổi). Cặp vợ chồng này bị bắt để điều tra hành vi trộm cắp.

Khoảng 8h ngày 25/10, H. và vợ đến chùa Bảo Quang (xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức). Cả hai vờ đi lễ chùa để tìm vị trí đặt thùng công đức.

Đợi đến lúc chùa vắng người, C. đứng ngoài cảnh giới cho H. vào phá thùng công đức để trộm tiền. Lấy được tiền, cả hai nhanh chóng rời đi.

Khoảng 1 giờ sau, các nhà sư phát hiện thùng công đức bị trộm. Sự việc được trình báo Công an huyện Mộ Đức.

Đối tượng L.H.H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Mộ Đức).

Nhận tin báo, Công an huyện vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera an ninh, các trinh sát hình sự phát hiện H. và C. là thủ phạm.

Cặp vợ chồng bị cảnh sát bắt giữ khi đang ngồi trong một quán nước.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã trộm tiền tại chùa Bảo Quang và nhiều chùa ở các tỉnh, thành khác.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng H. và C. có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Công an huyện Mộ Đức đang điều tra mở rộng vụ án.