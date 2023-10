Cặp vợ chồng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt khi đang bán vé số

Chiều 4/10, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ Nguyễn Văn Mai (66 tuổi) và Phan Thị Thủy (65 tuổi, vợ ông Mai, cùng ngụ xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An). Đây là cặp vợ chồng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, bỏ trốn 24 năm.

Phan Thị Thủy và Nguyễn Văn Mai bỏ trốn truy nã 24 năm bị bắt tại Đồng Nai (Ảnh: Công an cung cấp).

Năm 1999, TAND tỉnh Long An tuyên bị cáo Nguyễn Văn Mai 13 năm tù, bị cáo Phan Thị Thủy 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chờ chấp hành bản án, cặp vợ chồng này bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy nã toàn quốc cả hai nhưng vẫn không truy tìm được nơi lẩn trốn của họ.

Từ thông tin người dân cung cấp, Công an Long An phối hợp Công an phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt ông Mai và bà Thủy khi đang đi bán vé số khu vực phường Long Bình và sống tạm trú nhà trọ gần đó.

Theo lời khai, sau khi bỏ trốn, họ liên tục thay đổi chỗ ở, theo các tàu đánh cá trên biển và ít tiếp xúc với người lạ để che giấu thân phận và tránh sự truy bắt của lực lượng công an.