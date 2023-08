Cảnh sát xuyên đêm truy bắt nghi phạm giết ông lão 70 tuổi

Ngày 7/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay Công an huyện Lộc Hà đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh này truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng ở thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30, ngày 6/8, người dân xóm Cầu Một, thôn Quang Trung, đang ngồi hóng mát trước ngõ.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Lúc này, ông Lê Đình Thức (51 tuổi) bất ngờ cầm dao ra đâm ông Q.V.B. (70 tuổi) tử vong tại chỗ. Thấy vậy, mọi người can ngăn, tước đoạt hung khí.

Song, ông Thức tiếp tục chạy vào nhà lấy một vật nhọn, nghi chiếc kéo, chạy ra đường đâm tiếp một người hàng xóm bị thương.

Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn. Trong đêm, lực lượng Công an huyện Lộc Hà cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đến sáng nay, các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng.

Theo lãnh đạo UBND xã Thịnh Lộc, nghi phạm Lê Đình Thức từng có vợ và con nhưng đã ly hôn. Nhiều năm nay, ông này sống một mình trên mảnh đất cha mẹ để lại ở quê. Hàng ngày, Thức làm nghề đánh bắt hải sản.