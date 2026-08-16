Cảnh sát vây bắt 220 người đua xe, nẹt pô gây náo loạn trong đêm

Ngày 16/8, Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cảnh sát đã vây bắt được 220 thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe tại đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi).

Từ 1h45 ngày 16/8, 113 cảnh sát chia làm nhiều tổ công tác bí mật ghi hình các nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, phóng xe tốc độ cao, la hét tại khu vực quảng trường trên đường Phạm Văn Đồng. Sau đó cảnh sát chốt chặn để vây bắt các phương tiện có dấu hiệu đua xe.

Cảnh sát làm việc, phân loại các đối tượng có biểu hiện đua xe trái phép (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Đến 5h cùng ngày, cảnh sát đã tạm giữ 137 xe máy các loại với 220 thanh thiếu niên liên quan. Phương tiện và người vi phạm được đưa về trụ sở công an để điều tra, phân loại nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Vũ Thanh Giang, việc triển khai lực lượng hóa trang, phối hợp vây ráp đã được thực hiện đồng bộ, qua đó đã xử lý được các nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao tại khu vực đường Phạm Văn Đồng cũng như trên địa bàn toàn tỉnh.