Cán bộ 2 bệnh viện ở Hà Nội "dính chàm" liên quan Việt Á

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Ảnh: Moitruong.net).

Cụ thể, đối với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ngày 22/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với 2 bị can là Phó trưởng khoa Dược và Trưởng khoa xét nghiệm của bệnh viện về tội "Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, ngoài sai phạm trong hoạt động đấu thầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vì động cơ vụ lợi, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ sử dụng kit xét nghiệm Covid-19, các đối tượng thuộc Khoa Xét nghiệm của bệnh viện đã thực hiện việc gộp nhiều mẫu xét nghiệm nhưng vẫn báo cáo xét nghiệm mẫu đơn theo số lượng mẫu, với mục đích để dư kit test Covid-19 và hóa chất tách chiết, bán kiếm lời.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021, các đối tượng đã tiết kiệm được khoảng 22 kit xét nghiệm Covid-19 và 2 bộ tách chiết hóa chất. Sau đó, thông qua nhân viên của Công ty Việt Á, đã bán lại cho Công ty Việt Á, thu lợi số tiền 290 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì (Ảnh: Tamnhin.vn).

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Phó Trưởng phòng vật tư, Phó phòng xét nghiệm và 2 kỹ thuật viên thuộc phòng xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

Theo cơ quan công an, sau khi Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Ba Vì thanh toán hợp đồng, Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á đã chuyển lại cho một số cán bộ ở mỗi đơn vị trên số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Liên quan đến vụ Việt Á, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công an các địa phương đã khởi tố hơn 60 bị can về 5 tội danh, gồm: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Mới đây nhất, tối 7/6, Bộ Công an khởi tố, bắt giam các ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế), Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch TP Hà Nội) và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN) sau khi xác định 3 bị can có nhiều sai phạm trong vụ án này.