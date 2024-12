Cách cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nâng đỡ Tổng giám đốc Trung Hậu 68

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, ngày 21/4/2020, Công ty Trung Hậu 68, do Lê Quang Bình làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh An Giang cho khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát tại mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân theo hình thức chủ định không thông qua đấu giá, để có nguồn cát cung cấp cho công trình tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên.

Trong đơn, Trung Hậu 68 cũng đề nghị được cấp giấy phép khai thác khoáng sản là vật liệu san lấp thông thường; nâng công suất khai thác từ 300.000m3 lên 740.000m3 và từ 740.000m3 lên 1,1 triệu m3.

Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Bình cùng cựu Phó chủ tịch tỉnh Trần Anh Thư, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí và cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung thông đồng với Lê Quang Bình làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Trung Hậu 68.

Cụ thể, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang chỉ đạo ông Thư và ông Trí tạo điều kiện Trung Hậu 68 khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát như đề nghị.

Nhận chỉ đạo, ông Thư chấp thuận đề xuất của ông Trí, ký quyết định bổ sung khu vực rộng 99ha tại Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, dù trước đó, cũng chính Thư ký quyết định đưa khu vực này vào đấu giá.

Sau đó, Trí chỉ đạo cấp dưới cung cấp thông tin, tài liệu, chủ trương của tỉnh, hướng dẫn trước các tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp quyền thăm dò mỏ cát để tạo điều kiện cho Trung Hậu 68 trúng quyền thăm dò mỏ cát sai quy định.

Bên cạnh đó, ông Trí cũng là người ký giấy phép khai thác khoáng sản số 763, cấp phép cho Trung Hậu 68 khối lượng khai thác 300.000m3, cung cấp cát cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng chủ trương.

Dù không đúng thẩm quyền, nhưng Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình vẫn kết luận đồng ý cấp phép khai thác cho Trung Hậu 68 và chỉ đạo Thư ký giấy phép cho Trung Hậu 68 khai thác cát.

Tiếp tục, trong 2 lần điều chỉnh công suất khai thác từ 300.000m3 lên 1,1 triệu m3, ông Nguyễn Thanh Bình cũng có những tác động, chỉ đạo để Trung Hậu 68 được tăng sản lượng khai thác cát.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (Ảnh: T.P.).

Sau khi điều chỉnh công suất mỏ cát lên 1,1 triệu m3, Lê Quang Bình biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép, sẽ ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tăng công suất khai thác.

Do đó, Bình chủ động gặp, báo cáo Chủ tịch tỉnh, Phó chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Chánh văn phòng tỉnh và giải trình vấn đề vượt độ sâu là do một công ty khác khai thác trái phép trong mỏ của Trung Hậu 68.

Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác tổng hơn 5 triệu m3 cát, trong đó đem bán lại trái quy định hơn 3,7 triệu m3, hưởng lợi gần 300 tỷ đồng.

Xuyên suốt quá trình Công ty Trung Hậu 68 được tạo điều kiện, Lê Quang Bình đã đưa cho ông Thư hơn 960 triệu đồng; ông Trí hơn 3,1 tỷ đồng; ông Bình 300.000 USD và ông Trung 550 triệu đồng.