Cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch gần 150 tỷ đồng

Dân trí Mua tài khoản đăng nhập trên mạng, Hải vừa chia nhỏ tài khoản bán lại cho các đối tượng vừa điều hành đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến gần 150 tỷ đồng.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát phá chuyên án 712B, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền mà các con bạc tham gia cá độ gần 150 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là Nguyễn Hoàng Hải (SN 1991), ở số nhà 329 phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ.

Quá trình điều tra phát hiện Hải mua tài khoản đăng nhập trên trang Web 3in1bet.xxx và chia nhỏ tài khoản này bán lại cho các đối tượng khác để hưởng chênh lệch hoặc trực tiếp điều hành các "con bạc" tham gia dưới hình thức cá độ bóng đá trên chính tài khoản của Hải.

Nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, mỗi khi thực hiện các cuộc giao dịch, Hải thường bắt xe đi đến huyện miền núi Mường Lát và đến các xã giáp biên giới để trú ngụ, sau đó sử dụng mạng xã hội zalo, facebook… để tổ chức đánh bạc trên điện thoại di động và thanh toán tiền thắng - thua trong cá độ bằng tài khoản ngân hàng, thông qua dịch vụ internet banking.

Từ đầu mùa giải Euro 2020 đến khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Hoàng Hải đã tổ chức cho hàng chục đối tượng khác trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet và thu lời bất chính.

Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá độ với tổng số tiền giao dịch là gần 150 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này, thu 8 điện thoại di động, 1 xe ô tô và đang điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc của hàng chục đối tượng khác.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bình Minh