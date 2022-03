Buôn lậu hàng nghìn hộp thuốc Liên hoa thanh ôn vì tin chữa được Covid-19

Tang vật và người vi phạm tại Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng

Chiều 8/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ giao dịch 2.800 hộp thuốc Liên hoa thanh ôn được phát hiện, thu giữ vào lúc 19h45 tối 7/3 tại khu vực bãi đỗ xe ô tô ở số 440 Tô Hiệu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Thời điểm trên, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện Tô Đức Hồng (39 tuổi, ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng), Phạm Thị Ánh Nguyệt (31 tuổi, ở xã An Tiến, huyện An Lão) đang giao 2.800 hộp thuốc Liên hoa thanh ôn cho Phạm Thúy Nga (46 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương).

Số hàng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tại cơ quan công an, 3 người này khai nhận nghe quảng cáo trên mạng xã hội rằng thuốc Liên hoa thanh ôn chữa được bệnh Covid-19 nên mua bán kiếm lời.

Lô thuốc không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hải Phòng, đến nay, tổng số hàng hóa mà các trường hợp thực hiện việc vận chuyển, buôn bán lên tới trên 4.000 hộp thuốc Liên hoa thanh ôn (loại 24 viên, 36 viên/hộp và thuốc dạng bột).

Được biết, thuốc Liên hoa thanh ôn chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành sử dụng điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Thời gian qua, lực lượng công an TP Hải Phòng liên tục phát hiện, thu giữ nhiều vụ buôn bán loại thuốc này mà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trưa 28/2, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng phát hiện Nguyễn Văn Quế (33 tuổi, ở huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) vận chuyển 1.200 hộp thuốc Liên hoa thanh ôn trị giá 105 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/2, đơn vị này cũng đã phát hiện 2 vụ vận chuyển loại thuốc này do Nguyễn Thị Ngọc Anh (30 tuổi, ở phố Hàng Kênh, quận Lê Chân), Đỗ Thị Thu Hằng (34 tuổi, ở phố Lãn Ông, quận Hồng Bàng) thực hiện với tổng số 800 hộp, trị giá 70 triệu đồng.