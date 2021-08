Bốc dỡ hàng hóa không thiết yếu, 6 người bị đề nghị phạt 27 triệu đồng

Dân trí Ngày 4/8, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị vừa đề xuất cơ quan chức năng xử phạt 6 người bốc vác hàng hóa không thiết yếu khi thành phố đang giãn cách xã hội để chống dịch.

Trước đó, vào ngày 3/8, Công an phường Hòa Minh phối hợp với lực lượng CSGT Công an quận Liên Chiểu kiểm tra tại đường Bàu Năng 11 (phường Hòa Minh), phát hiện 3 xe ô tô (do ông Lê Tấn Thịnh làm chủ) và nhóm người đang bốc dỡ sơn nước, gạch men, bột trét tường.

Các đối tượng bốc dỡ hàng hóa không thiết yếu bị đề nghị phạt số tiền lên đến 27 triệu đồng (Ảnh: Đ.L.).

Phát hiện sự việc, Công an phường Hòa Minh đã mời ông Thịnh cùng 5 người có liên quan về trụ sở Công an phường làm việc. Qua làm việc, cả 6 người trên đã thừa nhận hành vi "Ra đường thuộc diện không cần thiết", quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Công an phường Hòa Minh còn làm rõ thêm hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch covid-19 được quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP đối với ông Lê Tấn Thịnh.

Công an phường Hòa Minh đang củng cố hồ sơ để đề xuất lên cấp trên tiến hành xử phạt hành chính đối với 6 người trên với tổng mức phạt là 27 triệu đồng.

Công Bính