Bộ Công an yêu cầu 8 bị can trong vụ án AIC ra đầu thú

Chiều 11/11, Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự đối với 8 bị can, gồm:

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (53 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC);

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Ảnh: Bộ Công an).

Trần Mạnh Hà (51 tuổi) - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC);

Đỗ Văn Sơn (45 tuổi) - Nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC);

Nguyễn Thị Sen (38 tuổi) - Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường;

Nguyễn Thị Tích (60 tuổi) - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha;

Ngô Thế Vinh (57 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên;

Nguyễn Đăng Thuyết (52 tuổi) - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội;

Đỗ Mỹ Hạnh (40 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Cả 8 bị can nói trên đều đang bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc chủ đầu tư, Công ty AIC; đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật Đấu thầu, để Công ty AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 152 tỷ đồng.