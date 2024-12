Bộ Công an: Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý xuất nhập cảnh

Ngày 6/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị về công tác người nước ngoài tại Việt Nam, do Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.

Theo Bộ Công an, trong bối cảnh thế giới phục hồi chậm sau dịch Covid-19, sau đó là hàng loạt cuộc xung đột quân sự, Việt Nam vẫn đón hơn 14,1 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2024, tăng 41,3 % so với cùng kỳ năm 2023.

Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, Bộ Công an thông tin, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bộ Công an).

Do đó, hội nghị này được tổ chức để đánh giá toàn diện, đầy đủ về kết quả công tác người nước ngoài của công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác người nước ngoài; ứng dụng công tác chuyển đổi số trong công tác người nước ngoài của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh...

Tại hội nghị, công an các đơn vị, địa phương đã trình bày tham luận về công tác quản lý người nước ngoài trên cơ sở đánh giá tình hình, nguyên nhân, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp, tăng cường công tác công an có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác người nước ngoài.

Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, công tác người nước ngoài sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, thống nhất cao về nhận thức và hành động, bảo đảm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong toàn lực lượng từ Trung ương đến địa phương để thực hiện tốt công tác quan trọng này.