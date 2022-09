Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Công ty Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án số ngày 5/4.

Theo Bộ Công an, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông, thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại khoảng 8.000 tỷ đồng.

Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo, khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Bộ Công an cho biết, nếu hết thời hạn điều tra nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không đảm bảo quyền lợi của bị hại trong quá trình giải quyết vụ án.

Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và con trai Đỗ Hoàng Việt. (Ảnh: Bộ Công an).

Như đã đưa tin, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 7 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm:

Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh;

Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (con trai bị can Đỗ Anh Dũng).

Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Trước đó, Tân Hoàng Minh liên quan một số sự việc gây xôn xao dư luận. Ngày 10/12/2021, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt trúng thầu lô đất 3-12 ở Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần giá chào. Từ đây, đơn giá mỗi m2 lô đất này lên ngưỡng 2,43 tỷ đồng một m2, lập đỉnh tại thị trường Việt Nam.

Đến ngày 10/1, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bất ngờ xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm.