Bộ Công an đang thu thập hồ sơ liên quan 8 dự án đầu tư ở Bình Thuận

Chiều 23/7, tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, phóng viên của các cơ quan báo chí đề nghị tỉnh Bình Thuận thông tin thêm về các dự án đang bị Bộ Công an điều tra.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho biết, 10 dự án trên địa bàn đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra theo nguồn tin báo tố giác tội phạm.

Bộ Công an khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, liên quan dự án khu đô thị biển Phan Thiết (Ảnh: Phú Việt).

Theo đó, tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký Quyết định số 18 và 19/QĐ-VPCQCSĐT về việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đối với 10 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đến nay, một vụ án đã có kết luận điều tra (dự án Tân Việt Phát 2). Cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Đối với các dự án còn lại, Bộ Công an đang thu thập hồ sơ, làm việc với các sở, ngành của tỉnh, nhưng chưa có kết luận.

Các dự án còn lại đang được điều tra, bao gồm: Khu du lịch dã ngoại, phường Mũi Né; khu du lịch Xuân Quỳnh, phường Mũi Né; dự án Sea Links Mũi Né; dự án lấn biển phường Đức Long; dự án khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, phường Hưng Long; dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn, phường Phú Thủy; dự án xây kè chống xâm thực biển phường Đức Long. Trong số này, một số dự án vướng pháp lý do giao đất không qua đấu giá.

Vẫn theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, trong tháng 5 vừa qua, tỉnh Bình Thuận đã đăng ký làm việc với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, kiến nghị sớm có kết luận đối với các dự án còn lại. Nếu việc triển khai thực hiện dự án không vi phạm pháp luật hình sự thì thông báo cho UBND tỉnh Bình Thuận để có căn cứ chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.