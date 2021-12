Bỏ 5,5 triệu đồng thuê làm sổ đỏ giả rồi lừa đảo hàng tỷ đồng

Dân trí Vì không có tiền trả nợ, một đối tượng đã thuê người làm giả sổ đỏ giả để mang đi để vay 8 tỷ đồng.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Gia Lai thông tin vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1971) trú tại tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Nguyễn Văn Minh đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại đường Hùng Vương, tổ 8, phường Diên Hồng, TP. Pleiku và các tài sản khác của gia đình để thế chấp vay tiền tại ngân hàng và một số cá nhân với số tiền vay lớn.

Nguyễn Văn Minh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Vì vay số nợ lớn khiến Minh mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên để tiếp tục thế chấp vay tiền.

Ngày 3/5/2020, Minh lên các trang mạng xã hội tìm và thuê người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả giống như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên với giá 5,5 triệu đồng.

Sau đó, Minh mang giấy tờ giả đó thế chấp cho bà P.T.L, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku để vay tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Sau nhiều lần thanh toán nợ, hiện Minh còn nợ bà L số tiền trên 5,8 tỷ đồng và không còn khả năng trả nợ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Hoàng