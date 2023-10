Bịa chuyện "làm ma", thầy cúng lừa 35 triệu để giải hạn

Ngày 14/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can với Giàng Mí Cấu (SN 1977, tự xưng là thầy cúng ở Hà Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm nhận được tin báo của anh S.M.P. (SN 2000, ở huyện Bảo Lâm) về việc bị lừa tiền.

Nạn nhân cho biết do người nhà bị ốm lâu ngày chưa khỏi nên đã đến gặp Giàng Mí Cấu để xem bói.

Giàng Mí Cấu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi nghe anh P. kể chuyện, Cấu nổi lòng tham nên đã bịa ra câu chuyện mê tín có người "làm ma" gia đình. Cấu yêu cầu anh này phải cúng 35 triệu đồng mới giải hạn được.

Tin là thật, anh P. đã mời Cấu đến nhà mình để làm lễ giải hạn. Tại đây, anh P. đưa cho Cấu 35 triệu đồng để làm lễ.

Khi làm lễ xong, Cấu nói số tiền trên là "tiền ma" và phải mang đi chôn cùng vàng mã.

Theo cảnh sát, khi chôn tiền, Cấu đã bí mật cất tiền thật vào áo đang mặc nhưng bị rơi ra.

Lúc này, có người nhà của anh P. ở gần nhìn thấy nên Cấu sợ không dám cho tiền vào trong người, mà giả vờ tiếp tục làm lễ và chôn số tiền này ở một vị trí khác, để đợi có cơ hội quay lại lấy.

Sau khi được người nhà kể lại, anh P. nghi ngờ mình bị lừa nên đã đến Công an huyện Bảo Lâm để trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Cấu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.