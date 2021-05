Bị vây bắt, băng cướp táo tợn dùng mã tấu chống trả công an

Dân trí Khi bị vây bắt, băng nhóm chuyên cướp tài sản của các cặp tình nhân đã dùng mã tấu chống trả quyết liệt lực lượng công an.

Các đối tượng trong băng cướp bị giữ tại cơ quan công an.

Chiều 14/5, Công an TP Dĩ An đã tạm giữ hình sự Ngô Thái Anh (quê Bình Định), Diệp Vỹ Khang (quê An Giang), Trịnh Lê Bảo Kha và Thái Gia Huy (người địa phương) để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, các đối tượng điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường trong khu vực làng Đại học Quốc gia TP.HCM "tìm mồi" là những cặp nam nữ ngồi tâm sự nơi vắng người.

Sau đó, cả nhóm áp sát, dùng hung khí đe dọa để chiếm đoạt tài sản. Nếu gặp người đi đường có tài sản, nhóm này sẽ tấn công, ra tay cướp giật.

Đêm 13/5, Tổ tuần tra Công an phường Đông Hòa phát hiện 4 đối tượng điều khiển xe máy quanh khu vực làng Đại học Quốc gia TPHCM có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Lúc này, Ngô Thái Anh và Trịnh Lê Bảo Kha dừng lại, riêng Thái Gia Huy và Diệp Vỹ Khang dùng mã tấu chống trả lực lượng công an quyết liệt rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Qua làm việc, Ngô Thái Anh và Trịnh Lê Bảo Kha khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại khu vực trên.

Tang vật, hung khí liên quan đến vụ án.

Ngày 14/5, qua truy xét, công an tiếp tục bắt giữ Thái Gia Huy và Diệp Vỹ Khang khi các đối tượng đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận đã thực hiện 13 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn các phường Tân Đông Hiệp, Đông Hòa và Bình An.

Công an TP Dĩ An đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên