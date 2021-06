Bị truy sát từ quán nhậu đến bệnh viện vì mâu thuẫn giữa 2 cô gái

Dân trí Trong lúc nhậu, giữa 2 cô gái xảy ra mâu thuẫn nên cùng gọi "đồng bọn" đến hỗ trợ. Sau đó, các đối tượng dùng mã tấu, cây ba chỉa truy sát nhau từ quán nhậu đến bệnh viện.

Ngày 11/6, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Định và Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đồng thời phát đi thông báo truy tìm 4 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 21h tối 8/5, Võ Thị Lan Phương (SN 1994, ngụ quận 8) gọi điện thoại rủ bạn trai là Nguyễn Văn Hải (hay gọi là Cu Đen, SN 1994) đến quán nhậu ở số 226, đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức để nhậu.

4 đối tượng bị Công an TP Thủ Đức ra thông báo truy tìm.

Theo đó, Hải nhận lời và rủ thêm Nguyễn Văn Quang (hay gọi là Trắng, SN 1996), Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1997), Trần Hoàng Phương (SN 1998) và Trung (chưa rõ lai lịch) sang nhậu cùng.

Khi tới nơi, nhóm của Hải thấy Lan Phương đang ngồi nhậu với nhóm gồm 7 cô gái khác trong đó có Lưu Mỹ Trân (SN 1994, ngụ TP Thủ Đức).

Sau đó, cả 2 nhóm tiếp tục nhậu đến 1h20 rạng sáng 9/5, thì giữa Lan Phương và Mỹ Trân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc này, Phương bất ngờ dùng cốc thủy tinh uống bia đánh vào đầu và trán của Trân khiến cô gái này bị thương.

Bị đánh, Trân đã gọi điện thoại cho chồng là Ngô Trần Bảo và người bạn là Nguyễn Văn Tạo để kể lại sự việc. Sau khi nghe kể lại sự việc, Tạo đã nhờ anh Phan Văn Tuấn (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức) đến quán để xem tình hình.

Sau đó, anh Tuấn đã chở vợ tới quán để xem xét tình hình thì nhìn thấy Trân bị thương nên đã ra trước quán gọi điện thoại báo cho Tạo. Lúc này, bất ngờ Hải và Quang đã dùng cốc thủy tinh đánh anh Tuấn khiến anh này bị thương. Chưa dừng lại, trong lúc bỏ chạy anh Tuấn tiếp tục bị Phương cầm cốc ném trúng vào gáy.

Sau khi chạy thoát khỏi quán, anh Tuấn gọi điện cho Trương Hoàng Trí (SN 2001, ngụ TP Thủ Đức) chở đi bệnh viện cấp cứu. Trong lúc này, nhóm của Hải chạy về lấy mã tấu và ba chỉa đi tìm anh Tuấn để đánh tiếp thì được Lan Phương báo là anh Tuấn đang ở trong bệnh viện Lê Văn Thịnh (số 130 đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức).

Nhóm Hải ngay sau đó kéo đến bệnh viện. Nhóm này phân công Thịnh, Tuyên đứng ngoài cổng canh chừng, Hải và các đối tượng khác xông vào bệnh viện đạp bể kính Phòng cấp cứu để tìm anh Tuấn.

Nhóm này dùng hung khí đánh anh Tuấn và Trí khiến cả 2 phải bỏ chạy ra ngoài. Khi chạy đến trước cổng bệnh viện thì bị Quang đuổi kịp và dùng mã tấu chém vào đầu khiến anh Trí bị thương.

Trong khi đó, Tuyên dùng cây ba chỉa đâm vào đùi của anh Tuấn. Dù bị thương nhưng anh Tuấn và Trí vẫn cố hô hoán rồi bỏ chạy vào bệnh trong bệnh viện để tránh sự truy sát của nhóm đối tượng.

Sau đó, nhóm của Hải đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Trên đường đi, nhóm này đã vứt mã tấu và cây ba chỉa ở bãi đất trống tại đường số 5, phường Cát Lái.

Sau khi nhận được trình báo, Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời truy xét các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức đã tiến hành bắt giữ Tuyên và Thịnh. Riêng các đối tượng Lan Phương, Hải, Quang, Hoàng Phương đã bỏ trốn.

Hiện Công an TP Thủ Đức đã ra thông báo truy tìm đối với các đối tượng Lan Phương, Hải, Quang, Hoàng Phương gửi đến các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), các phòng nghiệp vụ (Công an TPHCM), Công an 21 quận huyện thuộc TPHCM và công an 34 phường thuộc TP Thủ Đức.

Ngoài ra, Công an TP Thủ Đức cũng yêu cầu các đối tượng nhanh chóng đến công an đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Khoa Nam