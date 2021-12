Bí thư Bạc Liêu: Cần sớm đưa các vụ vi phạm phòng, chống dịch ra xét xử

Dân trí Bí thư Bạc Liêu yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cơ quan chức năng cần sớm đưa các vụ án vi phạm chống dịch ra xét xử.

Ngày 30/12, họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đã đề nghị cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát cần sớm đưa các vụ án vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn ra xét xử.

Trong đó, có 2 vụ việc nổi cộm thời gian qua là vụ án liên quan đến Công ty tài chính F88 Bạc Liêu và Công ty mỹ phẩm Đông Anh, xảy ra từ ngày 22/8 cho đến nay đã hơn 4 tháng.

Bí thư Bạc Liêu đề nghị các cơ quan chức năng sớm đưa các vụ án vi phạm phòng chống dịch ra xét xử, trong đó có vụ liên quan đến Giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh (Ảnh: Huỳnh Hải).

Vụ "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại Công ty tài chính F88 Bạc Liêu (TP Bạc Liêu) được phát hiện vào ngày 22/8. Gần cuối tháng 10/2021, Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Ngọc An (30 tuổi, ngụ TPHCM), Trưởng phòng giao dịch của Công ty tài chính F88.

Trước đó, trong đêm 22/8, tại tỉnh Bạc Liêu phát hiện trường hợp F0 là nhân viên của Công ty tài chính F88. Liên quan đến chùm ca dương tính SARS-CoV-2 này đã có 20 F0 và hàng trăm F1, F2.

Bước đầu, công an xác định Phan Ngọc An có hành vi lén hoạt động khi đã có quyết định tạm đình chỉ kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền, gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh.

Vụ "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" tại Công ty mỹ phẩm Đông An (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) được phát hiện ngày 9/9.

Gần cuối tháng 11/2021, Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Huỳnh Như (24 tuổi), Giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh, vì vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 9/9, bà Như có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, từ ngày 23/8 đến ngày 7/9, bà Như đã đi nhiều nơi trên địa bàn TP Bạc Liêu. Liên quan đến ca nhiễm này, đã có 7 trường hợp F0 và gần 100 trường hợp F1, F2.

