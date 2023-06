Bị thổi nồng độ cồn, dùng gậy đánh đại úy CSGT trọng thương

Ngày 12/6, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Thịnh (SN 1989, trú tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn) để điều tra tội Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Bùi Văn Thịnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Lương Sơn).

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 6/6, Thịnh điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm. Phát hiện người vi phạm, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Lương Sơn ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Khi dừng xe kiểm tra, tổ công tác yêu cầu Thịnh thổi vào máy để kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này, đối tượng không chấp hành, bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong lúc chạy, Thịnh nhặt đoạn ống nước bằng nhựa, sau đó đánh vào người đại úy Hoàng Văn Hoàn (thành viên tổ công tác), khiến anh này bị thương.

Lực lượng công an sau đó khống chế, bắt giữ Thịnh, đưa về trụ sở để làm rõ các hành vi vi phạm.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn xử lý theo quy định.