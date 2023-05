Ngày 18/5, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vào khoảng 17h35 ngày 15/5, tổ công tác do Công an huyện Mường Chà phối hợp với các đơn vị chức năng, bắt quả tang 2 vợ chồng Giàng A Lềnh (SN 1986) và Mùa Thị Dính (SN 1988, ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Mùa Thị Dính và tang vật là 16 bánh heroin (Ảnh: Công an cung cấp).

Vật chứng thu giữ gồm 16 bánh heroine và một số tài liệu có liên quan.

Bị phát hiện mua, bán 16 bánh heroin, người đàn ông tự sát nhưng bất thành.

Theo cảnh sát, quá trình vây bắt, đối tượng Giàng A Lềnh đã dùng dao chống trả quyết liệt lại tổ công tác hòng tẩu thoát. Sau đó, biết không thể trốn thoát, Lềnh đã dùng dao tự cứa cổ và đâm vào bụng của mình nhằm tự tử.

Cảnh sát đưa đối tượng Lềnh đi cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã khống chế và đưa đối tượng về Trung tâm y tế huyện Mường Chà cấp cứu. Hiện Lềnh đã qua cơn nguy kịch.