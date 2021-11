Bị phát hiện chở pháo lậu, tông thẳng xe vào công an

Dân trí Hai đối tượng bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ khi vận chuyển khoảng 60 kg pháo lậu trên xe mô tô để tiêu thụ dịp Tết.

Chiều tối 27/11, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển khoảng 60 kg pháo lậu để phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, tổ công tác của Công an huyện Hướng Hóa tổ chức mật phục tại khu vực cầu La La, đoạn qua xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe mô tô BKS 74H1-131.29 do Nguyễn Minh Dũng điều khiển và xe BKS 74K8-3566 do Võ Thái Hậu điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tang vật vụ việc bị cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: H.T).

Đáng chú ý, khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng Hậu không chấp hành, còn tông thẳng vào tổ công tác.

Sau khi dừng 2 phương tiện nói trên, tiến hành kiểm tra trên 2 xe thì phát hiện có nhiều hộp giấy nghi là pháo, với tổng trọng lượng khoảng 60 kg.

Các đối tượng khai nhận với cơ quan chức năng, số hàng trên là pháo lậu. Hai đối tượng được thuê chở pháo từ xã Thuận (huyện Hướng Hóa) về cầu tràn thôn Long Phụng với tiền công mỗi chuyến 200 nghìn đồng.

Công an huyện Hướng Hóa đang mở rộng điều tra vụ việc.

Đăng Đức