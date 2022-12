Bí mật hình xăm của ông trùm đường dây cá độ

Ngày 14/12, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng.

Đây là đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn, hoạt động ở nhiều địa bàn rải rác từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, TPHCM, Đồng Nai...

Điều tra viên lấy lời khai Nguyễn Đình Quân - kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng (Ảnh: T.T).

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Đình Quân (29 tuổi, trú xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Quân đã "sở hữu" 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Đánh bạc".

Sau khi mãn hạn tù, Quân quy tụ một số đàn em thân tín, mở hiệu cầm đồ và có dấu hiệu trong hoạt động cho vay nặng lãi.

Để thể hiện vai trò "thủ lĩnh", Quân xăm kín đầu hình ảnh biểu tượng con sư tử và hình xăm số 1. Các đàn em của Quân cũng được phân định thứ tự cấp bậc bằng hình xăm các con số từ bé đến lớn.

Khoảng từ tháng 6/2022, Quân bắt đầu thiết lập đường dây cá cược bóng đá qua mạng Internet. Người đàn ông này sử dụng tài khoản siêu tổng Super Master và hình thành các đại lý ở các tỉnh thành để nhận cá độ theo tỉ số của các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải đấu uy tín trên thế giới.

Thời gian bắt đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, hoạt động cá độ của các đại lý chân rết được mở rộng và được tổ chức tinh vi, kín kẽ hơn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Đối tượng thường hạn chế sử dụng đại lý tại địa phương để thực hiện giao dịch cá độ mà cử đại lý nơi khác về.

Các đại lý và chân rết của đường dây cá độ liên tỉnh (Ảnh: T.T).

Địa bàn Nghệ An được giao cho Nguyễn Văn Chiến và Lê Trí Công (cùng 23 tuổi, trú huyện An Lão, Hải Phòng) điều hành. Đầu tháng 12, khi Chiến và Công lợi dụng việc thăm thân, di chuyển từ Hải Phòng vào địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thì bị công an bắt giữ.

Từ đây, toàn bộ đường dây đánh bạc này bị bóc gỡ, ông trùm Nguyễn Đình Quân cùng các tay chân thân tín và các đại lý lần lượt bị bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều ô tô, máy tính, điện thoại và thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra Công an TP Vinh, từ tháng 6 đến thời điểm bị bắt, đường dây cá độ do Nguyễn Đình Quân cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Chỉ riêng trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, Quân thiết lập hàng chục đại lý cấp dưới ở nhiều tỉnh, thành và tổ chức cho hàng trăm con bạc đặt cược số tiền khoảng 300 tỷ đồng.