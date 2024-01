Bi kịch cuộc đời người phụ nữ mang tội giết người

Theo hồ sơ vụ án, bà Từ Ngọc Nga (46 tuổi) sinh ra và lớn lên tại quận 3 (TPHCM). Năm 18 tuổi, người phụ nữ này đem lòng yêu một chàng trai kém tuổi và nhanh chóng về chung nhà, sống chung như vợ chồng.

Tưởng chừng cuộc sống gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc nhưng sau khi có với nhau 2 người con, bà Nga và "chồng hờ" thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên quyết định chia tay.

Tội lỗi của "người thứ 3"

Sau khi tan vỡ, Nga tập trung thời gian làm đủ mọi nghề để có tài chính nuôi 2 người con gái. Năm 2014, Nga gặp và nảy sinh tình cảm với anh Nguyễn Đình T. (kém Nga 7 tuổi, đang có vợ).

Một thời gian sau, 2 người này về chung nhà sống chung như vợ chồng và mở quán ăn tại đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, để kinh doanh.

Trong thời gian sống chung, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do tình trẻ ghen tuông, đánh Nga khi chị nói chuyện với khách nam. Nga cũng nhiều lần đòi anh T. trả tiền mượn trước đó, nhưng không được.

Bị cáo Nga nói, sau khi về sống chung với bị hại, mình tần tảo kiếm tiền, tích góp được bao nhiêu đều đưa cho nhân tình mượn, nhưng đòi không được. Bị cáo còn chịu nhiều đau đớn khi sống với người "chồng hờ" và luôn bị người này bạo hành, chửi bới, đánh đập. Có lần bị cáo từng để lại thư tuyệt mệnh, bỏ đi để giải thoát bản thân khỏi cuộc sống bế tắc nhưng được gia đình tìm về khuyên ngăn.

Sau thời gian chịu đựng, bà Nga quyết định phản kháng. Khuya 23/7/2022, khi bị cáo Nga đang ngồi ăn với khách tại quán thì anh T. đến chửi bới, tát nhiều cái vào mặt bà.

Tức giận, bị cáo liền chạy vào bếp lấy 2 con dao định đâm nhưng được mọi người can ngăn. Thấy người tình lấy xe bỏ đi, Nga cất dao, đóng cửa quán, rồi gọi điện nhờ chị ruột đến dọn dẹp giúp.

Lúc sau, anh T. quay lại lấy đồ bỏ quên, tiếp tục chửi mắng và đánh nhiều cái vào mặt Nga. Tức giận, Nga vào bếp lấy hai con dao chạy ra nói sẽ đâm. Nghĩ người tình chỉ hù dọa, anh T. thách thức rồi tiếp tục xông vào đánh thì bị Nga đâm một nhát trúng ngực, gây thương tích 59%.

Bị hại có một phần lỗi

Với hành vi trên, bà Nga bị khởi tố về tội Giết người. Sau 17 tháng tạm giam, người phụ nữ 46 tuổi bị TAND TPHCM xét xử.

Với vóc dáng nhỏ bé, gương mặt khắc khổ, bị cáo Nga khai mình không có ý định tước đi mạng sống của nhân tình.

Lý giải về việc có hành vi trái pháp luật trên, bị cáo Nga nói do thường xuyên bị tình trẻ đánh đập, mượn tiền không trả nên bị ức chế, dồn nén, việc bị cáo dùng dao đâm anh Đình là nhằm mục đích phản kháng, chống trả lại sự tấn công liên tiếp của bị hại.

Quá trình điều tra, chị gái bị cáo Nga đã hỗ trợ chi phí điều trị cho anh T. số tiền 50 triệu đồng. Anh ta có đơn yêu cầu không xử lý hình đối với bà Nga, không yêu cầu bồi thường thêm. Được tòa triệu tập tham gia phiên tòa với tư cách là bị hại, song anh T. vắng mặt.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKSND TPHCM xác định anh Đình có một phần lỗi vì liên tục đánh bị cáo, hành vi này đáng bị lên án. Tuy nhiên, Nga vẫn có điều kiện và thời gian để lựa chọn cách xử lý khác, theo quy định của pháp luật. Việc bị cáo dùng hai con dao để đâm bị hại là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Từ đó, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo 8 năm tù.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nga trình bày bối cảnh, nguyên nhân phạm tội cũng như hoàn cảnh gia đình của thân chủ mình. Từ đó, đề nghị HĐXX đổi tội danh và tuyên phạt bà Nga mức án bằng thời gian tạm giam.

"Bị cáo không mong muốn gây ra cái chết cho nạn nhân, thực tế anh Đình chỉ bị thương tích 59%, đề nghị tòa xem xét đổi tội danh cho bị cáo là Cố ý gây thương tích trong trường hợp tinh thần bị kích động mạnh (khung hình phạt cao nhất 3 năm tù)", luật sư nói.

Sau khi nghị án, HĐXX đánh giá, nguyên nhân của vụ án xuất phát từ việc bị hại thường xuyên chửi bới, đánh đập bị cáo. Tuy nhiên, Nga có thể chọn phương án khác để phòng vệ thay vì dùng dao dọa, tấn công nạn nhân. "Bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của bị hại gây nguy hiểm đến tính mạng, nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt", HĐXX nêu quan điểm.

Tòa cũng ghi nhận bị cáo có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, gia đình đã bồi thường chi phí điều trị cho nạn nhân; bị hại cũng có một phần lỗi... nên tuyên mức án 8 năm tù.

Anh T. đã có vợ nhưng chung sống như vợ chồng với Nga. Do đó, nhà chức trách đã đề nghị Công an quận Phú Nhuận, Công an quận Tân Bình xử lý hành chính đối với anh T. về hành vi dùng tay đánh Nga nhưng không gây thương tích và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.