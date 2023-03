Bị cảnh sát hình sự truy đuổi, tên trộm leo lên tầng 5 quán karaoke cố thủ

Khoảng 23h ngày 18/3, rất đông người dân hiếu kì tụ tập trước một quán karaoke trong khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Họ theo dõi một người đàn ông ngồi cố thủ bên trên tầng 5 của quán.

Tên trộm cố thủ trên tầng 5 quán karaoke sau khi bị cảnh sát hình sự truy đuổi (Ảnh T.H).

Mặc cho lực lượng chức năng và người dân khuyên nhủ, người đàn ông vẫn ngồi bên trên, không chịu xuống. Một xe cấp cứu cũng có mặt tại hiện trường, sẵn sàng cho tình huống xấu.

Sau hơn một giờ khuyên nhủ bất thành, lực lượng chức năng đã leo lên trên tầng 5 của quán karaoke và tiếp cận được người này. Các chiến sĩ công an đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, người đàn ông mới chịu hợp tác và đi xuống dưới đất an toàn.

Người đàn ông sau đó được đưa trụ sở công an để lấy lời khai.

Người dân tập trung phía dưới quán karaoke để theo dõi sự việc (Ảnh T.H).

Sáng 19/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường An Phú, cho biết, người đàn ông cố thủ trên tầng 5 quán karaoke là tên trộm bị cảnh sát hình sự truy đuổi. Công an TP Thuận An đang điều tra, làm rõ.