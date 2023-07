Bị can giết cụ bà 73 tuổi ở Lai Châu: "Các anh công an quá giỏi, em thua"

Ngày 27/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Tẩn Yêu Hò (63 tuổi, ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ), về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ việc là bà Chẻo Diển H. (73 tuổi, ở xã Tả Phìn).

"Hò là một đối tượng nghiện tại địa phương. Tại cơ quan công an Hò khai do có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai từ trước với bà H., nên Hò giết bà H. để trả thù", vị đại diện nói.

Nghi phạm Hò thời điểm bị bắt (Ảnh: Hoàng Văn).

Cảnh sát xác định, Hò biết nạn nhân sống một mình, ít giao du với mọi người, nên khoảng 19h ngày 5/7, Hò lấy một chiếc búa đinh rồi đi sang nhà bà H. Sau đó, Hò dùng búa đánh lén nạn nhân, khiến bà H. nằm bất động trên nền nhà.

Sau khi gây án, Hò cầm búa đi ra bờ ruộng trước cửa nhà bà H., rửa sạch búa rồi mang về nhà cất hung khí.

Khi thấy lực lượng chức năng đến xã Tả Phìn để điều tra vụ án, nghi phạm còn tỏ ra rất bình thản như không có chuyện gì. Đến khi bị bắt giữ, Hò đã thốt lên rằng: "Các anh công an quá giỏi, em thua".

Như đã đưa tin, khoảng 10h30 ngày 9/7, Công an huyện Sìn Hồ nhận được tin báo của Công an xã Tả Phìn về việc, bà Chẻo Diển H. (73 tuổi) tử vong tại nhà riêng ở xã Tả Phìn.