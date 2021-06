Bênh bạn nhậu, dùng dao đâm chết người

Dân trí Hay tin bạn nhậu bị đánh, Kha liền cầm dao ra hiện trường và đâm một thanh niên tử vong.

Sáng 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an huyện Phú Tân bắt giữ Nguyễn Hoàng Kha (sinh năm 2001), trú tại xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 2/6, Nguyễn Hoàng Kha cùng với Nguyễn Công Thành đến nhà Đỗ Văn Mạnh (sinh năm 1999, xã Phú Hiệp) nhậu cùng với Trần Duy Linh và Nguyễn Vũ Trường.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Kha tại cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang.

Sau đó, Thành chạy xe mô tô đi đón Huỳnh Văn Bình đến nhậu cùng. Trên đường về gần đến nhà Mạnh thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nhóm của Bạch Văn Pháp, Nguyễn Chí Hòa và Lê Minh Trân, cùng sinh năm 2003, cùng trú tại địa phương.

Lúc này, Bình chạy về nhà Thành nói với Kha biết. Kha liền lấy dao ra đánh nhau với nhóm của Trân. Trong lúc xô xát giữa hai bên, Kha dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng Trân. Sau đó, Kha ném dao tại hiện trường chạy về nhà Mạnh.

Còn Trân được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày thì Trân tử vong.

Hiện trường vụ án xảy ra.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Phú Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác minh, khám nghiệm hiện trường.

Đến đêm 3/6, lực lượng Công an đã xác định Kha là đối tượng gây án nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Kha quanh co không thừa nhận. Sau nhiều giờ đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi được lực lượng công an thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường, Kha đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Kha để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".

Nguyễn Hành