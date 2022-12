Bắt Trưởng phòng Dân tộc huyện ở Cao Bằng

Ngày 27/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Mạch (52 tuổi, ở thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm) và Hoàng Thị Phượng (40 tuổi, ở huyện Bảo Lâm) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Mạch và bà Phượng, thu giữ thêm nhiều tài liệu có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến năm 2021, ông Mạch giữ chức vụ Trưởng phòng Dân tộc huyện Bảo Lâm, bà Phượng là cán sự phòng Dân tộc huyện Bảo Lâm, đã để xảy ra nhiều sai phạm trong việc thực hiện chế độ cho người có uy tín trên địa bàn huyện Bảo Lâm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Từ trái qua, bà Lới, ông Mạch, bà Phượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 23/12, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nông Thị Lới (49 tuổi, ở huyện Bảo Lâm) về tội tham ô tài sản. Cùng ngày, cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bà Lới, thu giữ thêm nhiều tài liệu có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2017 đến năm 2021, bà Lới được phân công giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Pác Miầu, phụ trách điểm trường Nà Ca và Mạy Rại. Quá trình giữ chức vụ, bà Lới đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện chế độ cho học sinh theo Quyết định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Hiện các vụ án trên đang được Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục làm rõ.