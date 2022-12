Bắt "trùm" cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng

Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau hơn 2 tháng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng 6 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an... đã triệt phá nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Theo đó, đêm 21/12, cảnh sát bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (đối tượng cầm đầu trong vụ án) tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), thu giữ một xe ô tô, 5 điện thoại di động, một máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.

Nguyễn Văn Định tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an cho hay, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Định đã cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày, đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm.

Tổng tiền lãi mà Định đã thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.

Công an cho biết, cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (31 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh) với vai trò thủ quỹ; Vũ Văn Quảng (22 tuổi, ở Thái Bình), có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm.

Theo cơ quan công an, hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: "vay tín chấp" (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), "vay bát họ", "vay cầm đồ" với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.

Thượng tá Đinh Ngọc Văn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Đa số các trường hợp vay đều là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay tiền, các "con nợ" sẽ bị thúc ép trả lãi cao trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.