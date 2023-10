Bắt thêm 3 cán bộ trường Đại học Đồng Nai

Ngày 25/10, liên quan đến sai phạm tại trường Đại học Đồng Nai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hoài Lan (nguyên Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục), ông Đặng Minh Thư (nguyên Phó phòng đào tạo) và ông Dương Minh Hiếu (nguyên Phó phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các quyết định này đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can trên để phục vụ công tác điều tra.

Trường đại học Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Trước thời điểm bị bắt, bà Lan bị kỷ luật và xuống làm giảng viên, ông Hiếu đang công tác tại Trường phổ thông Thực hành sư phạm (thuộc trường Đại học Đồng Nai), còn ông Thư đã nghỉ việc.

Trước đó, vào tháng 6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Minh Hùng (58 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai); Phan Văn Thanh (64 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch, trường Đại học Đồng Nai) về tội về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, vào tháng 7/2022, UBND tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về thu, chi tài chính tại trường Đại học Đồng Nai trong giai đoạn 2018-2019.

Qua thanh tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến các hoạt động nói trên và đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.