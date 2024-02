Bắt tạm giam tài xế xe khách tông 2 vợ chồng tử vong trên quốc lộ

Chiều 2/2 Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Tự Quý (40 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Hồ Tự Quý bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, khoảng 7h cùng ngày, Quý điều khiển ô tô khách di chuyển trên quốc lộ 1, hướng ra phía bắc.

Khi qua địa phận xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, ô tô xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Minh T. (81 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển, chở vợ Trần Thị L. (79 tuổi).

Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng ông T. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hải Hưng).

Cơ quan điều tra xác định tài xế Hồ Tự Quý không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm, qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức.

Điều này đã vi phạm vào khoản 1, Điều 12 Luật Giao thông đường bộ, được quy định cụ thể tại khoản 1, khoản 3 Điều 5, Thông tư 31 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.