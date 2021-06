Bắt tạm giam một phụ nữ trong đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia

Dân trí Ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Thị Kim Văn để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Trước đó, ngày 26/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Ngọc Đức (SN 1968) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1970), cư trú tại tỉnh An Giang vì có hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Sơn Thị Kim Văn nghe lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang (Ảnh: Hòa Trang) Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 26/5, Sơn Thị Kim Văn được người đàn ông tên Rươn sống tại Takeo (Campuchia), gọi điện nói đi từ Campuchia đến khu vực cột mốc số 263 (thuộc xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) gặp Lê Ngọc Đức và Nguyễn Ngọc Sơn bàn cách đưa một người phụ nữ sang Campuchia, số tiền công là 6 triệu đồng. Đến khoảng 20h ngày 26/5, sau khi bàn bạc, Đức và Sơn đưa người phụ nữ trên đến xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Cùng lúc này, Sơn Thị Kim Văn đi từ Campuchia đến khu vực đã hẹn. Khi cả Đức, Nguyễn Ngọc Sơn và Sơn Thị Kim Văn cùng đến khu vực xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì bị tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phát hiện bắt giữ. Quá trình làm việc, Nguyễn Ngọc Sơn và Sơn Thị Kim Văn đều thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Sơn Thị Kim Văn (SN 1985) hộ khẩu thường trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cư trú tỉnh Takeo (Campuchia). Sơn Thị Kim Văn còn khai nhận, đối tượng này được Đức cho tham gia vào đường dây đưa người từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Sơn Thị Kim Văn đã tổ chức trót lọt 6 vụ đưa người từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Mức tiền công mỗi lần Văn được trả là 2 triệu đồng. Sau khi Sơn Thị Kim Văn thực hiện xong việc cách ly y tế, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm đối tượng này để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của những người trong đường dây đưa người từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Nguyễn Hành