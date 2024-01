Bắt tạm giam 2 đối tượng phun sơn in quảng cáo cờ bạc lên ghế đá

Ngày 28/1, thông tin từ Công an TP Thái Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thái Bình vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với Lưu Vũ Hoàng Nam (19 tuổi), trú xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư và Vũ Quang Thịnh (19 tuổi), trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hai đối tượng phun sơn in quảng cáo cờ bạc lên ghế đá bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 12/2023, Lưu Vũ Hoàng Nam lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm thì được một người lạ giới thiệu công việc là phun sơn quảng cáo trang web "SV66.com" lên các ghế đá trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho một công ty game.

Sau khi Nam đồng ý thì người này gửi tấm nhựa bằng mê ca đã cắt sẵn nội dung để phun sơn gửi về địa chỉ Nam cung cấp. Người này còn hướng dẫn Nam cách dùng tấm nhựa mê ca đặt lên ghế đá, sau đó sử dụng bình sơn xịt cầm tay phun lên các ghế đá.

Nhận thấy nếu làm việc một mình sẽ mất nhiều thời gian, không đạt hiệu quả cao nên Nam đã rủ bạn là Vũ Quang Thịnh cùng tham gia đi phun sơn với mình và hứa trả công cho Thịnh 10.000 đồng/1 hình/1 ghế đá.

Vào khoảng 0h30 ngày 21/1, Nam đến nhà chở Thịnh cùng đi phun sơn quảng cáo lên các ghế đá đặt tại công viên Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Đến khoảng 4h cùng ngày, sau khi xịt sơn lên 101 ghế đá tại công viên Kỳ Bá, 2 đối tượng gửi ảnh chụp kết quả các ghế đá được phun in thành công vào nhóm phun sơn qua ứng dụng Telegram do các đối tượng lạ mặt lập, Nam được trả số tiền 3.180.000 đồng vào tài khoản ngân hàng, trong đó 2.790.000 đồng trả tiền 93 hình phun sơn thành công và 390.000 đồng tiền mua sơn.

Một trong những chiếc ghế đá ở công viên Kỳ Bá TP Thái Bình bị phun sơn quảng cáo (Ảnh: Công an cung cấp).

Nam trả công cho Thịnh số tiền 970.000 đồng, số tiền còn lại Nam giữ và tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo về việc hàng trăm ghế đá tại công viên Kỳ Bá bị làm hư hỏng như trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã tiến hành xác minh, truy vết nhanh và tiến hành triệu tập, làm việc với Lưu Vũ Hoàng Nam, Vũ Quang Thịnh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Công an TP Thái Bình đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.