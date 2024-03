Bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bida ăn tiền

Ngày 8/3, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Đồng Văn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vi Văn Tài (SN 2005, ở xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn) về tội Gá bạc.

Vi Văn Tài tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

Trước đó, vào lúc 10h50, ngày 17/1, Công an huyện Đồng Văn phối hợp với Công an xã Phố Cáo bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bida thắng thua bằng tiền, tại 2 bàn ở cửa hàng kinh doanh của Vi Văn Tài thuộc xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 6,1 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, đối với 11 đối tượng tham gia đánh bạc, cảnh sát đã xử lý bằng hình thức xử phạt vi phạm hành chính.