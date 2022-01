Bắt ông trùm lừa đảo qua mạng núp dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Ngày 21/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Phong (SN 1987, trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Lê Thanh Phong, thu giữ nhiều vật chứng quan trọng liên quan đến hành vi lừa đảo đánh lô đề trên mạng Internet. Tại thời điểm bị bắt giữ, trong tài khoản ngân hàng của Lê Thanh Phong có hơn 1,2 tỷ đồng.

Lê Thanh Phong thời điểm bị công an bắt giữ (Ảnh: Trung Hiếu).

Lê Thanh Phong được người dân địa phương biết đến trong vai trò của một doanh nhân trẻ thành đạt với nhà biệt thự, xe hơi tiền tỷ. Doanh nghiệp của Phong chuyên hoạt động kinh doanh bất động sản; đào tạo, cung ứng thuyền viên cho ngành vận tải biển, chủ thầu xây dựng... Tuy nhiên đây chỉ là vỏ bọc của ông trùm lừa đảo này.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Lê Thanh Phong câu kết với Phạm Văn Dương (SN 1987, trú xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tạo dựng một phần mềm "soi cầu" có máy chủ đặt tại Philippines. Theo quảng cáo của cặp đôi này, phần mềm "soi cầu" có thể cung cấp được chính xác kết quả các cặp số cuối của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc.

Hằng ngày, Dương đăng tải các video trên kênh Youtube "Cầu đặc biệt hôm nay" để thuyết minh, giới thiệu về kết quả các cặp số mà phần mềm soi cầu đưa ra trùng khớp với thời gian quay thưởng của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Kết quả soi cầu mà Dương thuyết minh trong video hầu như trùng khớp kết quả mở thưởng của xổ số ngày hôm đó.

Lê Thanh Phong được biết đến là một ông chủ thành đạt đi xe tiền tỷ, ở biệt thự... (Ảnh: N.T).

Khi người chơi có nhu cầu mua số cho ngày mở thưởng tiếp theo, Phong sẽ trực tiếp liên lạc qua Zalo mang tên "Công nghệ số" để thống nhất giá cả. Người chơi thường phải bỏ từ 5 đến 30 triệu đồng để mua số với lời cam đoan từ Phong là "chuẩn xác 100%". Để người chơi thêm phần tin tưởng, Phong gửi ảnh chụp màn hình các đoạn chat Zalo thể hiện nhiều người chơi khác đã mua trúng số. Đây đều là hình ảnh do nhóm này tự tạo dựng.

Khi người chơi đồng ý mua số, Phong yêu cầu chuyển tiền vào 2 tài khoản chỉ định được mua lại từ người khác. Sau khi đóng tiền mua số, thấy không trùng khớp với kết quả mở thưởng người chơi mới biết mình bị lừa.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định có hơn 100 người là nạn nhân của trò lừa đảo do Phong và Dương đạo diễn.

Hiện đối tượng Phạm Văn Dương đang bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang truy bắt để phục vụ điều tra.