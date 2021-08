Bắt nhóm thanh niên đi xe máy, cầm dao chọc ghẹo người đi đường

Dân trí Sau khi lập nhóm kín "Hà Nam Racing" và rủ rê đồng bọn, Dũng cùng với Huy chuẩn bị dao phóng lợn rồi tụ tập nhóm đi xe máy lạng lách, đánh võng, chọc ghẹo người tham gia giao thông.

Công an tỉnh Hà Nam vừa cho biết, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Phủ Lý vừa làm rõ nhóm đối tượng mang nhiều hung khí, tụ tập trong mùa dịch gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Nam xuất hiện nhóm đối tượng đi xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô và cầm theo hung khí chọc ghẹo, gây sự với người tham gia giao thông khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, tối 5/8, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Phủ Lý đã bắt 15 đối tượng, thu giữ 8 dao phóng lợn và 12 chiếc xe máy.

Nhóm đối tượng đi xe máy lạng lách, đánh võng cầm theo hung khí chọc ghẹo, gây sự với người tham gia giao thông (Ảnh: Công an Hà Nam).

Hầu hết nhóm đối tượng này đều trong độ tuổi vị thành niên, trong đó đối tượng nhỏ nhất mới 15 tuổi, không nghề nghiệp, thường xuyên lêu lổng, tụ tập và có hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Trần Văn Dũng (SN 2003, trú tại xã Văn Xá, Kim Bảng), đã thành lập một nhóm kín trên Facebook với tên gọi "Hà Nam Racing", để trao đổi và tập hợp đồng bọn cùng tham gia.

Nhằm rủ rê các đối tượng khác tham gia, Dũng cùng Đinh Văn Huy (SN 2005, trú tại thị xã Duy Tiên), đã chuẩn bị dao phóng lợn đến điểm hẹn, sau đó tụ tập đi xe máy lạng lách, đánh võng và có các hành vi chọc ghẹo, gây sự với người tham gia giao thông.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan và hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng của nhóm đối tượng này.

Đức Văn