Bắt nhóm đột nhập hàng loạt nhà dân, trộm tài sản ở TPHCM

Ngày 30/3, Công an quận Gò Vấp, TPHCM, đang tạm giữ Dương Tấn Học (SN 2000), Quảng Văn Lụm (SN 1993), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1995), Vạn Văn Hắc Quyên (22 tuổi), Xầm Văn Quy (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Các nghi phạm Học, Lụm, Quyên, Bình, Quy (từ trái qua) bị cảnh sát điều tra về hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 23/3, Công an quận Gò Vấp nhận tin báo của chị N.C.K.D. (29 tuổi, ngụ phường 12) về việc bị trộm cắp tài sản. Theo nạn nhân, tối 22/3, chị khép cửa phòng riêng tại lầu 1 để đi làm.

Rạng sáng hôm sau, chị D. về nhà phát hiện nhẫn, dây chuyền, đồng hồ trị giá hơn 100 triệu đồng đã bị trộm.

Công an quận Gò Vấp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc truy xét, xác định Học, Lụm, Bình, Quyên, Quy có liên quan đến vụ án. Lúc 15h ngày 28/3, cảnh sát phát hiện 5 nghi phạm đang có mặt tại khu vực phường Dĩ An, TP Dĩ An, liền bắt giữ đưa về trụ sở.

Bước đầu, nhóm này khai gây ra thêm 7 vụ trộm cắp tài sản. Có ngày, nhóm này thực hiện liên tiếp 2 vụ đột nhập nhà dân, chiếm đoạt số tài sản lớn.

Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các nghi phạm, đồng thời đấu tranh khai thác, làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của những người liên quan.