Bắt nhóm cướp ma túy, đâm chết người ở TPHCM

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ Đỗ Tuấn Thanh (31 tuổi), Huỳnh Thanh Nghĩa (28 tuổi) Phan Tuấn Dũ (19 tuổi), Nguyễn Ngọc San (19 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) cùng 2 người khác, để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, Thanh biết vợ cũ hay mua ma túy của đối tượng Nguyễn Ngọc Minh Hiếu nên rủ đồng bọn đi cướp.

Nhóm đối tượng trong vụ án (Ảnh: A.X).

Tối 24/3, Hiếu mang theo bịch ma túy đến khu vực bờ kè sông Rạch Dứa (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) giả vờ câu cá để bán.

Khoảng 20 phút sau, nhóm của Thanh đi đến và giả vờ mua 200.000 đồng. Khi hai bên đang giao dịch mua bán, "hàng" được giao ra, Thanh đã giật bịch ma túy với ý định bỏ chạy thì bị Hiếu giằng lại. Nhóm của Thanh liền xông vào đánh Hiếu, lấy lại tiền và cướp ma túy của nạn nhân.

Thời điểm này, một người đàn ông chưa rõ lai lịch đi tới nhưng chưa kịp mua thì bị nhóm Thanh dùng dao tấn công vào đùi khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, nhóm của Thanh tẩu thoát khỏi hiện trường. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Hiếu trở về nhà và đi khâu vết thương ở vai.

Xe máy của người đàn ông chưa rõ lai lịch (Ảnh: A.X).

Ngày 25/3, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trên bãi cỏ nên trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM xác định nhóm của Thanh có biểu hiện bất minh nên tập trung truy xét.

Rạng sáng 28/3, các trinh sát ập vào phòng trọ tại huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) bắt giữ nhóm của Thanh, di lý về TPHCM. Bước đầu, Thanh cùng đồng bọn khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan công an đề nghị người dân biết nhân thân của người đàn ông chưa rõ danh tính, liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM hoặc Công an huyện Củ Chi cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.