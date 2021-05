Bắt nhiều "quý bà" say máu trên sới bạc

Dân trí Đột kích sới bạc tài xỉu giữa cánh đồng, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ hàng chục đối tượng trong đó có nhiều phụ nữ.

Khi lực lượng chức năng có mặt các con bạc đang say sưa sát phạt nhau.

Ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao các đối tượng đánh bạc bị bắt vào chiều hôm qua (21/4) cho Công an huyện Cái Bè điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/4, nhận được tin báo từ quần chúng, Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP HCM (Bộ Công an) và Công an huyện Cái Bè phong tỏa, đột kích vào cánh đồng thuộc xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, phát hiện và bắt giữ 21 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ hơn 80 triệu đồng tiền mặt, 24 xe máy và nhiều tang vật khác. Điều đáng nói, nhiều con bạc đang say máu đỏ đen bị bắt giữ là các "quý bà".

Theo thông tin, tụ điểm đánh bạc được tổ chức rất tinh vi, sới bạc nằm giữa khu cây cối rậm rạp, có người canh giữ và tại sới có phục vụ ăn uống đầy đủ.

Tụ điểm đánh bạc khác bằng hình thức đá gà ở xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông bị công an triệt xóa.

Cũng trong ngày 21/4, một tụ điểm đánh bạc khác bằng hình thức đá gà ở xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông đã bị Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang triệt xóa.

Tụ điểm này do đối tượng có biệt danh là Út trọc cầm đầu. Thời điểm đột kích, công an đã phát hiện gần 40 đối tượng, bắt giữ 10 đối tượng cùng nhiều tang vật. Các đối tượng cũng đã được bàn giao cho Công an huyện Gò Công Đông điều tra xử lý.

Nguyễn Cường