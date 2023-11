Ngày 27/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thu Hằng (SN 1962, trú phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Hằng để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Hằng bị bắt tạm giam (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, bà Hằng cho rằng hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử không đúng một vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai. Bà này nhiều lần dùng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp những lời lẽ chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chủ tọa phiên tòa.

Bên cạnh đó, bà Hằng còn nhiều lần dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các clip tự quay với lời lẽ chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở UBND phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới cũng như Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra thành phố Đồng Hới.

Bà này còn trực tiếp xúc phạm danh dự của lãnh đạo UBND phường Nam Lý, Chánh Thanh tra thành phố Đồng Hới và một số cán bộ của các cơ quan kể trên.