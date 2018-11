Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tóc rồi đốt xác

Hải Phòng

Nghi phạm bị dẫn giải về trụ sở Công an TP. Hải Phòng (ảnh công an HP)

Nguồn tin từ cơ quan tố tụng TP. Hải Phòng cho biết, vào lúc chiều nay (13/11), Công an TP. Hải Phòng đã đưa Vũ Thế Thùy (SN 1985, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng), nghi phạm vụ giết chủ tiệm tóc rồi đốt xác phi tang đến khu vực bờ đê thuộc thôn Bắc Phong (xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) để thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào tối ngày 12/11, tại khu vực biên giới thuộc TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Công an TP. Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm Vũ Thế Thùy.

Tại cơ quan công an Thùy thừa nhận đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) vào chiều ngày 7/11.

Nguyên nhân sát hại chị Hằng theo khai nhận của Thùy là do bản thân đang thiếu nợ nhiều người, trong khi thông qua mối quan hệ với chị gái của Hằng biết Hằng có nhiều tài sản nên đã nảy sinh ý định sát hại Hằng để cướp tài sản.

Nghĩ là làm, chiều 7/11, Thùy rủ chị Hằng đi mua chim bẫy tại khu vực bờ đê giáp ranh giữa huyện Tiên Lãng và huyện Vĩnh Bảo, khi đi Thùy đã thủ sẵn một con dao bầu.

Khi cả hai tới khu vực bờ đê thôn Bắc Phong, Thùy dừng xe vờ đi vệ sinh rồi nhằm lúc chị Hằng không để ý rút dao bầu mang theo đâm liên tiếp 2 nhát vào cổ nạn nhân. Sau đó, thấy chị Hằng không còn cử động, Thùy bình tĩnh lấy cỏ phủ xung quanh lên người nạn nhân rồi thản nhiên rời hiện trường sang huyện Vĩnh Bảo mua xăng, quay lại đổ lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt. Ra tay xong, Thùy lấy điện thoại, nữ trang, xe máy cùng giấy tờ xe của nạn nhân và bỏ trốn.

Nghi phạm tại cơ quan công an (ảnh Công an HP)

Chiều ngày 11/11, công an huyện Tiên Lãng phát hiện thu giữ chiếc xe Airblade màu đen đỏ mang BKS 15H1-307.11 của nạn nhân được Thùy cầm cố cùng giấy tờ tại một tiệm cầm đồ. Ngay trong đêm 11/11, tại một khu nhà trọ ở phường Đông Hải 1 (quận Hải An), Công an thu giữ thêm chiếc điện thoại Oppo của nạn nhân. Theo khai nhận của nhóm thanh niên là bạn Thùy, chiếc điện thoại là do Thùy gửi tại đây trước khi bỏ đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Thùy đã tìm đường ra khu vực biên giới Móng Cái, Quảng Ninh để trốn sang Trung Quốc. Kế hoạch truy bắt nghi phạm giết người này ngay lập tức được triển khai. Tối 12/11, Công an TP. Hải Phòng phối hợp lực lượng chức năng Quảng Ninh bắt giữ Thùy khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực biên giới.

Trước đó vào chiều 9/11, người dân xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) phát hiện tại khu vực triền đê đầm rươi ở thôn Bắc Phong thuộc xã này có một thi thể bị đốt cháy nhiều phần. Thông tin được cấp báo tới cơ quan công an. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hằng, chủ tiệm cắt tóc gội đầu trên địa bàn huyện.

Kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 17h30 ngày 7/11, Chị Hằng rời khỏi tiệm bằng xe Air Blade màu đen đỏ mới mua, BKS 15H1-307.11. Tuy nhiên, khi tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định không có xe máy, điện thoại và nữ trang của nạn nhân tại đây. Từ những căn cứ này, cơ quan công an đặt nghi vấn nạn nhân rời nhà cùng người quen vào chiều 7/11, sau đó bị giết và bị đốt xác phi tang.

