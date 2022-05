Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Phú Yên

Tối 29/5, Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết lực lượng Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã tạm giữ đối tượng Đoàn Minh Hải (SN 1988), là nghi phạm vụ 3 người trong gia đình nghi bị sát hại.

Lực lượng công an truy ra và bắt Đoàn Minh Hải tại Quận 12, TPHCM và hiện đang di lý nghi phạm gây ra vụ thảm án về Phú Yên để phục vụ công tác điều tra.

Đây chính là chồng cũ của người mẹ trẻ, là con rể cũ của bố mẹ chị này (cả 3 người đã chết) và là bố của bé gái 3 tuổi mất tích tại thời điểm vụ án mạng được phát hiện.

Nghi phạm Đoàn Minh Hải bị tạm giữ tại TPHCM (Ảnh: CACC).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, sáng sớm nay, 29/5, người dân phát hiện ông Nguyễn C. (SN 1962) và vợ là Lê Thị L. (SN 1964) cùng con gái Nguyễn Thị D. (SN 1994) nằm chết trong nhà với các dấu hiệu nghi bị sát hại, liền báo công an. Thời điểm này, cháu N.T.T.V. (SN 2019), con gái của chị D. ở cùng nhà mất tích.

Tuy nhiên sau đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy V. tại nhà nội của cháu, cùng ở thị xã Đông Hòa.

Theo nhiều người dân địa phương, chị Nguyễn Thị D. không sống chung với Đoàn Minh Hải trong nhiều năm mà cùng con gái sống tại nhà cha mẹ ruột.

Nhà riêng của ông Nguyễn C.

Nhiều hàng xóm của gia đình bị sát hại cho biết, thời gian gần đây, Hải hay đến nhà cha mẹ vợ cũ lớn tiếng giành nuôi con.

Thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan chức năng đã ráo riết tìm Hải nhưng không thấy nên đã ra thông báo truy tìm, đến tối cùng ngày thì phát hiện và bắt giữ Hải tại TPHCM.