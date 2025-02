Bắt nghi phạm gây ra 11 vụ cướp ở Bình Dương

Ngày 10/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ nghi phạm sinh năm 1991, quê Kiên Giang, để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo Công an TP Thuận An, trong dịp trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025, địa phương liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản nên công an vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Xe máy của nghi phạm dùng làm phương tiện đi cướp giật tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 8/2, Công an TP Thuận An đã phát hiện và bắt giữ khẩn cấp D.H.V. khi nghi phạm lẩn trốn tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (Bình Dương).

Công an thu giữ 2 xe máy là phương tiện mà V. sử dụng để thực hiện các vụ cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, V. khai nhận đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản của người dân ở phường Bình Chuẩn, Thuận Giao và An Phú (TP Thuận An) và TP Tân Uyên (Bình Dương).

Công an TP Thuận An thông báo ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản nói trên hoặc là người biết việc, vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An để phối hợp giải quyết.