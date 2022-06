Bắt nam thanh niên phá trụ ATM trộm hơn 460 triệu đồng

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trương Văn Phước (29 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Bị can Phước tại cơ quan điều tra (Ảnh: X.H.).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 21/6, Phước chạy xe máy tới một trụ ATM (thuộc HD Bank) đặt trong khu công nghiệp Long Hậu (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc).

Tại đây, Phước dùng sơn đen xịt kín camera quan sát rồi sử dụng công cụ phá trụ ATM lấy hơn 460 triệu đồng và tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, phía ngân hàng liền trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/6, cảnh sát lần theo manh mối, bắt giữ Phước khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở huyện Nhà Bè, TPHCM.