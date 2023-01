Bắt nam thanh niên mang 2 quyết định truy nã

Ngày 14/1, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh này vừa bắt giữ Phạm Thế Hùng (30 tuổi, ở xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

Theo cơ quan công an, thời điểm bị bắt Hùng mang trên mình 2 quyết định truy nã.

Phạm Thế Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào tháng 7 và tháng 9/2022, Hùng bị Công an thành phố Bắc Kạn và Công an huyện Ngân Sơn ra quyết định truy nã cùng với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thời điểm bị bắt, Hùng đang lẩn trốn tại thôn Cát Cát, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã di lý đối tượng Hùng từ tỉnh Lào Cai về Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra.