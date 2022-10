Bắt khẩn cấp kẻ đào trộm hài cốt, đòi 300 triệu đồng tiền chuộc

Thông tin từ Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cho biết, trên địa bàn xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, vừa xảy ra một vụ trộm hài cốt để tống tiền. Nghi phạm đào mộ trộm hài cốt đã bị bắt giữ, hài cốt bị lấy trộm đã được Công an tỉnh Thái Bình bàn giao cho gia đình thân nhân ngôi mộ an táng.

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.Q. trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo rằng, hài cốt bố chồng bà đang được an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, đã bị đào trộm.

Lực lượng chức năng tiến hành đo đạc, khám nghiệm hiện trường nơi Nguyễn Công Nho cất giấu hài cốt (Ảnh: CTV).

Đối tượng này ra điều kiện rằng, nếu muốn "chuộc" lại hài cốt người thân thì gia đình bà Q. phải thu xếp, chuyển cho đối tượng số tiền 300 triệu đồng, nếu không hài cốt người quá cố sẽ bị tiêu hủy.

Gia đình bà Q. hoảng hốt chạy ra phần mộ của bố chồng mình an táng tại khu vực nghĩa trang thì bàng hoàng phát hiện, đúng là ngôi mộ đã bị đào bới, trộm lấy tiểu quách chứa hài cốt mang đi.

Ngay sau đó, gia đình bà Q. đã trình báo sự việc đến Công an xã Thụy Văn và Công an huyện Thái Thụy.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thái Thụy báo cáo lên Công an tỉnh Thái Bình xin ý kiến chỉ đạo. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương phối hợp với Công an huyện Thái Thụy nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Sau khoảng hơn 24 giờ tích cực điều tra, đêm muộn ngày 23/10, lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ, xác định được Nguyễn Công Nho (50 tuổi), trú cùng thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình, chính là nghi phạm gây ra vụ việc nói trên.

Đêm muộn ngày 23/10, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây án và nơi cất giấu tiểu quách (Ảnh: CTV).

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Công Nho đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận do nợ nần, túng quẫn, biết gia đình bà Q. có điều kiện kinh tế khá giả nên đã nảy sinh ý định đào mộ trộm hài cốt nhằm gây sức ép để tống tiền.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bàn giao hài cốt bị lấy trộm lại cho gia đình mai táng. Đồng thời ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.