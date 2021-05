Bắt kẻ dâm ô cháu gái mới 10 tuổi

Dân trí Chánh ở gần nhà và là chú họ hàng của cháu N. Lợi dụng cha nạn nhân thường xuyên đi làm vắng nhà, Chánh đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại cháu N.

Chiều ngày 13/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định bắt khẩn cấp Trần Minh Chánh (sinh năm 1968, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là cháu N.T.Q.N. (sinh năm 2011) là cháu họ hàng với đối tượng.

Đối tượng Trần Minh Chánh.

Trước đó, ngày 12/5, Công an huyện Gò Dầu nhận được tin báo của Công an xã Bàu Đồn, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án dâm ô. Vụ việc được phát giác khi người cô của nạn nhân nghi vấn nên trình báo công an.

Bước đầu điều tra, công an xác định Trần Minh Chánh sống gần nhà và có họ hàng với gia đình nạn nhân. Lợi dụng cha nạn nhân thường xuyên đi làm vắng nhà, để nạn nhân ở nhà một mình, không có người trông coi nên Chánh đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại cháu N.

Tại cơ quan điều tra, Chánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Sơn Nhung