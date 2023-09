Bắt học viên trốn trại cai nghiện, cướp xe máy của người dân

Tối 5/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết, Nguyễn Đức Tính (31 tuổi, ngụ Đồng Nai), kẻ trốn trại cai nghiện ở Bình Phước bị bắt giữ ở xã An Bình, huyện Phú Giáo đã được bàn giao cho công an tỉnh này điều tra, xử lý.

Theo đó, sáng cùng ngày, Tính trốn khỏi Trung tâm cai nghiện Đức Hạnh, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước). Quá trình bỏ trốn, Tính dùng rựa đe dọa, cướp xe máy của người dân rồi lái xe hướng về Bình Dương.

Tính cầm rựa đe dọa, cướp xe máy của người dân (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng công an địa phương huy động các cán bộ, chiến sĩ truy bắt kẻ này. Phát hiện bị lực lượng chức năng vây bắt, Tính bỏ chạy về tới Bình Dương.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, sau nhiều giờ chốt chặn và truy đuổi, Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Bù Gia Mập, Đồng Phú và lực lượng Phòng chống tội phạm TP Đồng Xoài, Công an xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã phối hợp, bắt giữ được Tính khi anh ta đang bỏ trốn ở ấp Bàu Trư, xã An Bình.

Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.