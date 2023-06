Bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 100 tấn than không rõ nguồn gốc

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, lúc 9h30 ngày 13/6, Đội Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội CSGT của Công an TP Cẩm Phả và Công an phường Quang Hanh, kiểm tra, phát hiện tàu chở khoảng 100 tấn than không rõ nguồn gốc.

Số than trên được vận chuyển trên tàu vỏ thép ghi số hiệu ND-1671 đang neo đậu ở khu vực thuộc phường Quang Hanh. Chủ phương tiện này là của ông Vũ Đình Trường (51 tuổi, trú tại phường Yên Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh).

Phương tiện vận chuyển than không rõ nguồn gốc (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Thời điểm kiểm tra, Vũ Đình Trường không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Cẩm Phả đang lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định.