Bắt giữ nhóm lừa đảo tinh vi ở Hà Nội

Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, ngày 8/7, Công an quận Nam Từ Liêm nhận đơn tố giác của anh Đ. (trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về việc bị lừa đảo 37,5 triệu đồng khi đặt mua 5 bộ điều hòa.

Vào cuộc điều tra, Công an quận xác định đối tượng lừa đảo là Trần Văn Hải (29 tuổi).

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận đã dùng tài khoản mạng xã hội đóng vai cả người mua và người bán, liên hệ với những người mua bán hàng trên mạng và dẫn dắt họ gặp nhau để giao nhận hàng.

Sau đó, Hải nói lý do đang có việc bận, không thể đến giao dịch nên nhờ người quen giao, nhận hàng. Khi người bán đến giao hàng, Hải liền nói người mua kiểm tra hàng xong thì chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp. Sau khi nhận tiền, Hải liền chặn liên lạc cả hai bên.

Ngoài thủ đoạn trên, Hải còn cùng nhóm của mình lừa đảo mua bán phần mềm theo dõi, định vị điện thoại trên Facebook với tên công ty "Phần Mềm Quản Lý Gia Đình Vĩnh Phát" và "Công ty phần mềm Lê Dũng".

Từ đầu tháng 6 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền khoảng 400 triệu đồng của rất nhiều người.